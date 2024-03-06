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Названо неожиданное преимущество проживания в озелененном районе

BMJ: жизнь в озелененном районе снижает риск развития остеопороза

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Ученые из государственного университета в Чанше (Китай) обнаружили, что проживание в районе с большим количеством деревьев снижает риск развития остеопороза, метаболического заболевания костей, характеризующегося снижением их плотности. Результаты исследования опубликованы в BMJ (British Medical Journal).

В исследовании приняли участие около 400 тысяч британцев. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья участников и степени озелененности районов, в которых они проживали, с помощью снимков со спутника. Статистический анализ показал, что у людей, живущих в районах с большим количеством деревьев, повышена прочность костей и снижена вероятность развития остеопороза.

Ученые объяснили, что деревья и другие растения действуют как естественные фильтры, удаляя загрязняющие вещества из воздуха. Это снижает риск попадания в организм диоксида азота (NO2) и твердых частиц-загрязнителей, которые могут вызвать окислительный стресс — процесс повреждения клетки особыми формами кислорода, свободными радикалами.

По словам исследователей, предотвращение окислительного стресса способствует сохранению прочности костей. Кроме того, проживание в районах с зелеными насаждениями предоставляет больше возможностей для выполнения физических упражнений, что также укрепляет кости.

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