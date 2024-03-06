Ученые изучили иммунитет мужчины, сделавшего 217 прививок от COVID-19

Немецкие ученые-медики из Университета Фридриха-Александра Эрланген-Нюрнберг обследовали мужчину, который добровольно сделал более 200 прививок от коронавирусной инфекции. Исследование опубликовано в журнале The Lancet Infectious Diseases (TLID).

До сих пор было неясно, какое влияние подобная гипервакцинация окажет на иммунную систему. Некоторые специалисты полагали, что иммунные клетки станут менее эффективными после привыкания к антигенам. Однако у рассматриваемого человека этого не произошло: его иммунная система полностью функциональна.

Ученые узнали об энтузиасте прививок против коронавируса из СМИ и предложили ему стать участником исследования. Врачам удалось подтвердить 134 вакцинации из заявленных 217. По словам мужчины, он решил вакцинироваться в таком количестве по личным причинам.

Как показали анализы крови, определенные иммунные клетки и антитела против SARS-CoV-2 присутствовали в организме любителя прививок в значительно более высоких концентрациях, чем у людей, принявших всего три дозы антиковидной вакцины.

Исследователи не заметили какой-либо усталости в этих эффекторных клетках, они были столь же эффективны, как и клетки контрольной группы, получившие обычное количество прививок.

Дальнейшие тесты показали, что эффективность иммунной системы против других патогенов не изменилась. Таким образом, похоже, что гипервакцинация не повредила иммунную систему как таковую, отметили ученые. Вместе с тем врачи не рекомендуют делать больше трех прививок от коронавируса.

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