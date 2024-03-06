Археологи нашли гору сокровищ в усыпальнице древнего вождя в Панаме

Панамские археологи из научной организации Фонда Эль-Каньо (FEC) нашли 1200-летнюю гробницу неизвестного вождя, правившего в период до эпохи испанских завоеваний в Южной и Центральной Америке. В месте погребения оказалось большое количество различных сокровищ. Об этом сообщается на официальном сайте Фонда Эль-Каньо (FEC).

Ученые обнаружили усыпальницу в археологическом парке провинции Кокле в центре Панамы. Захоронение принадлежало некому лорду Кокле, который жил в конце 700-х годов нашей эры и покинул этот мир в возрасте около 30 лет.

По словам археологов, в гробнице правителя нашли золотые монеты, пять декоративных нагрудников пекторалей, два пояса из круглых золотых бусин, четыре браслета, пару серег с изображениями мужчины и женщины. Также были обнаружены серьга в виде двух крокодилов, серьги из позолоченных зубов кашалота, круглые золотые пластины, набор костяных флейт, браслеты и юбки из собачьих зубов наряду с керамическими изделиями и другими артефактами.

Как полагают ученые, в усыпальнице вождя могут оказаться останки его свиты, поскольку в тот период знатных персон часто погребали вместе с «компаньонами», которые должны были сопровождать ключевую фигуру в его путешествии по загробному миру.

Ранее археологи нашли в Мексике конструкцию из человеческих костей и черепов, построенную для древнего ритуала.