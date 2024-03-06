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Ученые разработали новый метод прогнозирования инфаркта и инсульта

Radiology: оценка уровня кальция в артериях помогает прогнозировать инсульт

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Ученые из Берлинского университета Шарите обнаружили, что прогнозировать риск инфаркта и инсульта можно путем оценки уровней кальция в коронарных артериях с помощью компьютерной томографии. Результаты исследования опубликованы в журнале Radiology.

В ходе исследования ученые оценили уровни кальция в коронарных артериях у 1749 человек, средний возраст которых составлял 60 лет. Для этого они использовали компьютерную томографию — неинвазивный способ обследования внутренних органов и тканей с использованием рентгеновских лучей. Отмечается, что многие участники исследования сообщили о наличии болей в груди и других признаках сердечно-сосудистых заболеваний.

После сбора информации об уровнях кальция в артериях участников исследователи разделили их на три группы на основе этого показателя. При этом содержание этого вещества оценивалось в соответствии со специально разработанной шкалой от 1 до 399.

Они обнаружили, что у испытуемых с нулевой концентрацией кальция в сосудах, транспортирующих насыщенную кислородом кровь к сердечной мышце, очень низкий риск развития заболеваний сердца и сосудов. Повышение концентрации этого вещества в артериях, соответственно, коррелировало с увеличением вероятности инфаркта и инсульта в будущем.

Показатель содержания кальция в коронарных артериях, близкий к 400, был связан с самым большим риском неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. При этом такая взаимосвязь прослеживалась в отношении как женщин, так и мужчин.

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