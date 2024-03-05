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Ученые нашли дешевый способ защитить редких морских черепах от рыболовных сетей

FishRes: рыболовные сети губят около 40 тыс. зеленых и головастых черепах в год

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Norbert Probst/Global Look Press

Британские ученые из Эксетерского университета предложили относительно дешевый способ защиты находящихся под угрозой исчезновения морских черепах от рыболовных сетей без ущерба для промысла. Исследование опубликовано в научном журнале Fisheries Research (FishRes).

По словам специалистов, только в Средиземноморском бассейне ежегодно около 40 тыс. зеленых и головастых черепах встречают свой конец из-за случайного попадания в неводы (прилова).

Исследователи выяснили, что освещение сетей с помощью небольших фонарей значительно сокращает нежелательный черепаший прилов. Инженеры по охране окружающей среды разработали прототип такого устройства — долговечный светильник под названием NetLight. Напоминающий своей формой банан прибор легко крепится к веревкам сетей.

Испытания в водах Кипра показали, что сигнальные маяки NetLight снизили количество попавших в ловушку черепах на 42%. Также оказалось, что подсветка на 53% сократила прилов скатов, которые также находятся под угрозой исчезновения.

Ранее ученые выяснили, что плотины на реках угрожают существованию редкого вида черепах в Бразилии.

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