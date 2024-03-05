Ученые создали цифровую копию Земли для изучения глобальных катастроф

Ученые из Национального исследовательского совета Италии создали цифровую модель Земли для изучения и прогнозирования глобальных катастроф. Она позволит оценить последствия различных стихийных бедствий до того, как они произойдут. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Science (FIS).

С помощью виртуальной копии планеты специалисты могут вводить новые данные для воссоздания наилучшего и наихудшего сценариев различных катаклизмов — например, воспроизвести оползень и отследить связанные с ним риски и обстоятельства.

В ходе работы над «цифровым двойником» планеты ученые использовали спутниковые данные, полученные в ходе множества наблюдений за Землей. Затем в базу данных добавили результаты измерений влажности почвы, осадков, глубины снега, испарения и речного стока, чтобы получить четкую картину динамики переменных по всему земному шару.

Создатели модели отметили, что система очень сложна и будет нуждаться в доработке по мере добавления новой информации. Исследователи надеются решить эту проблему с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Внедрение нейросетей также поможет сэкономить время, дав разработчикам возможность сосредоточиться на других проблемных объектах.

Ранее ученые заявили о невозможности быстро охладить перегретые океаны Земли.