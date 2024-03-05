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Ученые выявили новую возможную причину развития аутоиммунных заболеваний

Nature: митохондрии с дефектами могут вызывать аутоиммунные заболевания

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Ученые из института биологических исследований Солка обнаружили, что дефективные митохондрии, называемые клеточными энергостанциями, могут стать причиной запуска разрушительного воспаления в организме при аутоиммунных заболеваниях, таких как волчанка и ревматоидный артрит. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cell Biology

Митохондрии — это внутриклеточные органеллы клеток, основной функцией которых является генерация энергии. Митохондрии обладают собственным набором генетического материала, отдельным от ДНК, который служит «инструкцией по эксплуатации» для человеческих клеток. Более ранние исследования показали, что митохондриальная ДНК, известная как мтДНК, может проникать в клетки и вызывать воспаление в организме.

В ходе новой научной работы ученые выяснили, что утечка митохондриальной ДНК может быть вызвана сбоем в репликации (самоудвоении). Это приводит к накоплению содержащих мтДНК белковых масс, вызванных нуклеоидами, внутри митохондрий. Чтобы устранить их, клетки, содержащие дефектные митохондрии, начинают экспортировать избыток нуклеоидов в эндосомы, ответственные за расщепление «клеточного мусора».

Перегрузка эндосом такими отходами может привести к восприятию иммунными клетками утекающих нуклеотидов в качестве патогенов, что вызывает воспаление в организме. Ученые предположили, что низкоэффективные митохондрии могут присутствовать и в иммунных клетках, что служит причиной их ошибочных атак на здоровые, функционирующие клетки тела при аутоиммунных заболеваниях.

Ранее врач объяснил, почему женщины чаще болеют аутоиммунными заболеваниями.

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