Напитки с сахаром или подсластителями могут негативно влиять на здоровье сердца

Ученые из Шанхайской Девятой народной больницы (медицинское и исследовательское учреждение в Китае) обнаружили, что употребление напитков с сахаром или его заменителями может повышать риск развития фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии). Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation.

В ходе исследования ученые проанализировали данные о состоянии здоровья и пищевых привычках 200 тысяч взрослых людей, предоставивших информацию о себе Британскому биобанку — крупному хранилищу биологических образов человека. Отмечается, что на момент начала исследования у участников не было никаких нарушений сердечного ритма. После сбора необходимой информации ученые приступили к наблюдению за участниками, которое продолжалось в течение десяти лет.

За это время было зафиксировано 9362 случая развития мерцательной аритмии. Под этом термином обычно подразумевают нарушение сократительной функции сердечной мышцы, которое характеризуется внезапным учащением сердечного ритма, вплоть до 600 ударов в минуту.

Ученые подсчитали, что риск фибрилляции предсердий был повышен на 20% у добровольцев, которые сообщили о потреблении двух и более литров искусственно подслащенных напитков в неделю. Среди участников, которые предпочитали напитки на основе сахара и пили их в аналогичных количествах, вероятность развития такого нарушения сердечного ритма составляла 10%, а у добровольцев, которые еженедельно употребляли не менее литра фруктового сока — 8%.

По словам авторов исследования, механизмы, лежащие в основе такого эффекта, еще предстоит выявить. Вероятнее всего, повышение риска мерцательной аритмии связано с особенностями реакции организма на сахар, сукралозу, аспартам, сахарин и ацесульфам.

Ранее врач назвал безалкогольные напитки, повышающие риск инфаркта и инсульта.