Создано VR-приложение для лечения аутистов с помощью дополненной реальности

Специалисты из Первого МГМУ имени И.М. Сеченова и Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ создали первое в России VR-приложение для поведенческой терапии детей и подростков с расстройством аутистического спектра (РАС). С его помощью дети смогут развивать социальные, бытовые и адаптивные навыки в контролируемых и безопасных условиях. Приложение уже успешно протестировали на подростках с РАС. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском университете.

Программа помогает детям с аутизмом осваивать новые навыки в максимально приближенных к реальности условиях. Например, дети смогут обучаться правилам дорожного движения, осваивать навыки похода в магазин, поездок в общественном транспорте, посещения врачей и другие. Но при этом – без стрессов и других травмирующих факторов.

«С помощью нашей программы и обычных очков дополненной реальности мы воспроизводим какой-то важный жизненный сценарий, который ребенок отрабатывает в полностью безопасной и контролируемой виртуальной среде. Например, переходит через дорогу. При этом он полностью погружается в эту среду – ходит по комнате, «видит» пешеходный переход, транспорт вокруг, светофор. Мы можем усложнять сценарий – увеличивать количество машин и людей, добавлять светофоры и какие-то другие объекты. Причем это не просто сменяющие друг друга картинки, а полное погружение в реальный сценарий в виртуальной среде», – объяснил «Газете.Ru» специалист по научно-методической работе Института клинической медицины имени Н.В. Склифосовского Первого МГМУ Сергей Бордовский.

Подобные IT-решения уже успешно применяются для социальной адаптации детей с расстройством аутистического спектра в США и странах Европы. В России такое приложение разработано впервые, однако первые испытания уже показали положительные результаты.

Сейчас команда проекта продолжает тестировать новый подход. Пока разработанная программа предназначена для обучения ребенка врачом, психологом, педагогом или тьютором в поликлинике, реабилитационном центре или ресурсном классе школы. В дальнейшем разработчики планируют адаптировать ее для использования в домашних условиях без участия специалиста.

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