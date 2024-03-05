Препарат для лечения рака оказался способен увеличить продолжительность жизни

Ученые из института биологии старения Общества Макса Планка в Германии обнаружили, что введение мышам препарата рапамицина, обычно используемого для лечения рака, способно увеличить срок их жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

Рапамицин — это иммунодепрессант, применяемый для предотвращения отторжения органов при трансплантации и лечения рака. В ходе исследования ученые ввели этот препарат лабораторным мышам для оценки его потенциальной способности увеличивать срок жизни.

Результаты показали, что рапамицин действительно обладает антивозрастным свойством. Животные, которым ввели препарат, демонстрировали лучшую иммунную функцию в пожилом возрасте и были способны более эффективно бороться с бактериальными инфекциями. Снижение риска различных заболевания является ключевым фактором здорового старения и долгой жизни.

По словам исследователей, применение этого препарата снижает активность белка под названием S6K в организме мышей. Ученые объяснили, что ингибирование S6K влияет на эндолизосомы — клеточные органеллы, которые играют ключевую роль в круговороте белка, гомеостазе клетки и расщеплении клеточных структур, которые становятся не нужны клетке и подлежат удалению.

Угнетение S6K путем введения рапамицина было предположительно связано с улучшением функции эндолизосом и предотвращением возрастного усиления воспаления в организме, которое, в свою очередь, является фактором многих заболеваний.

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