Ученые разработали онлайн-тест для самодиагностики снижения слуха

Исследователи из Eargym — компании, специализирующейся на разработке приложений для здоровья слуха, создали 30-секундный онлайн-тест для самодиагностики тугоухости. Он предполагает прослушивание звуков разной частоты. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что тест включает в себя 30-секундное прослушивание звукового сигнала в приложении Eargym на разных частотах. Если пользователь перестает улавливать звуки — ему нужно нажать на паузу. Частота звука, которую слышат пользователи (измеряется в герцах — Гц), используется для оценки «слухового возраста» пользователя. Наличие разрыва между «слуховым возрастом» и паспортным свидетельствует о проблемах со слухом.

Дело в том, что острота слуха естественным образом снижается с возрастом. В возрасте 40 лет человек может слышать звуки с частотой до 11500 Гц, а после 60 лет — только до 8000 Гц. Неспособность слышать высокочастотные звуковые сигналы в молодом возрасте может быть признаком стойкого снижения слуха, вызванного постоянным воздействием громких звуков, различными ушными инфекциями или повреждениями барабанной перепонки.

Разработчики теста отметили, потеря слуха является одним из важнейших факторов риска развития деменции и некоторых психических расстройств. Поэтому профилактика снижения слуха позволяет косвенным образом сохранить умственное здоровья.

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