Палеонтологи нашли древнейший ископаемый лес в мире

Британские ученые из Кембриджского университета открыли самый древний ископаемый лес на сегодня. Окаменелости эпохи девонского периода возрастом около 390 млн лет были найдены в песчаниковой формации Хэнгмен на юго-западе Англии. Исследование опубликовано в научном издании Journal of the Geological Society (JGS).

По словам ведущего автора работы Нила Дэвиса, древнейший лес состоял из ныне вымершего типа растений, известных как кладоксилопсиды. Они были тесно связаны с папоротниками и сфенопсидами (хвощами) и напоминали пальмы, хотя не имели с ними почти ничего общего.

«Это были деревья с ветвистыми кронами высотой от двух до четырех метров, то есть лес был сравнительно низким», — отметил Дэвис.

Ископаемые деревья сохранились как в виде полых стволов, заполненных осадочными породами, так и в виде упавших бревен, сплюснутых под весом пород. На стволах сохранились различимые отметины на месте крепления ветвей.

По словам археологов, их открытие позволяет предположить, что около 390 млн лет назад на Земле началось быстрое развитие лесной среды.

Ранее палеонтологи сумели детально изучить лес, существовавший на территории современного Вьетнама 5 млн лет назад.