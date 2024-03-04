Офтальмолог предупредил о приближающейся «эпидемии близорукости» среди молодежи и детей

Британский хирург-офтальмолог Йорн Йоргенсен рассказал, что в мире наблюдается стремительный рост распространенности близорукости у людей, рожденных в период между 1997 и 2012 годами. Причиной ухудшения зрения у молодежи и подростков является чрезмерное увлечение гаджетами. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам Йоргенсена, за последние три десятилетия в Великобритании показатель частотности близорукости среди подростков и молодежи увеличился на 46%. Доктор считает, что такой тревожный показатель обусловлен тем, что из-за чрезмерного увлечения гаджетами в период полового созревания дети меньше мотивированы к тому, чтобы проводить время на улице. Такая тенденция проявляется у детей и подростков многих развитых стран.

Под воздействием яркого дневного света сетчатка глаза вырабатывает дофамин, который тормозит рост фибробластов (клеток, которые синтезируют коллаген и другие компоненты внеклеточного матрикса) и останавливает избыточный рост глазного яблока, предотвращая близорукость.

Вторым фактором приближающейся «эпидемии близорукости» является увеличение количества времени, проводимого за телефонами и планшетами, расположенным близко к лицу. Приближение глаз к экрану приводит к более редкому морганию, что может вызвать синдром «сухого глаза» и расплывчатость зрения.

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