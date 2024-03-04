проект

>

Офтальмолог предупредил о приближающейся «эпидемии близорукости» среди молодежи и детей

Daily Mail: увлечение гаджетами повышает распространенность миопии у молодых

close
100%
Shutterstock

Британский хирург-офтальмолог Йорн Йоргенсен рассказал, что в мире наблюдается стремительный рост распространенности близорукости у людей, рожденных в период между 1997 и 2012 годами. Причиной ухудшения зрения у молодежи и подростков является чрезмерное увлечение гаджетами. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам Йоргенсена, за последние три десятилетия в Великобритании показатель частотности близорукости среди подростков и молодежи увеличился на 46%. Доктор считает, что такой тревожный показатель обусловлен тем, что из-за чрезмерного увлечения гаджетами в период полового созревания дети меньше мотивированы к тому, чтобы проводить время на улице. Такая тенденция проявляется у детей и подростков многих развитых стран.

Под воздействием яркого дневного света сетчатка глаза вырабатывает дофамин, который тормозит рост фибробластов (клеток, которые синтезируют коллаген и другие компоненты внеклеточного матрикса) и останавливает избыточный рост глазного яблока, предотвращая близорукость.

Вторым фактором приближающейся «эпидемии близорукости» является увеличение количества времени, проводимого за телефонами и планшетами, расположенным близко к лицу. Приближение глаз к экрану приводит к более редкому морганию, что может вызвать синдром «сухого глаза» и расплывчатость зрения.

Ранее ученые выяснили, сколько детям можно играть на смартфоне без вреда для зрения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами