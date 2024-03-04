Спутник заснял на фото ледяные утесы на полюсе Марса

Космический аппарат «Марс-Экспресс» сделал высококачественные фотоснимки северного полюса Марса. На изображениях хорошо различимы узоры пыльных дюн и ледяные глыбы, сообщается на официальном сайте Европейского космического агентства (ЕКА).

По словам астрономов, полярный регион Красной планеты представляет собой территорию размером с Францию, покрытую слоями пыли и водяного льда. Большую часть года он находится под шапкой из замерзшего углекислого газа, однако время от времени углекислота испаряется, обнаруживая скрытый под ней ландшафт.

В ЕКА отметили, что снимки «Марс-Экспресса» позволили оценить границу между регионами Olympia Planum и Planum Boreum. Первый представляет собой обширное море песчаных дюн, а второй — гладкое поле, где расположен северный полюс Марса. Эта зона почти не затронута эрозией и ударами метеоритов. Поверхность Planum Boreum обновляется каждый раз, когда сходит сухой лед из углекислоты.

Области разделены полосой серповидных скал шириной до 20 километров. Этот рельеф образовался под воздействием ветров, отметили планетологи.

Ранее ученые выяснили, где в прошлом могла существовать жизнь на Марсе.