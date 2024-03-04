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Археологи в Мексике нашли груду черепов и костей на месте древнего ритуала

INAH: в катакомбах мексиканского Посо-де-Ибарра обнаружили 1500-летнюю гробницу

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INAH

Археологи Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) открыли место древнего и мрачного ритуала в катакомбах города Посо-де-Ибарра в штате Нярит на западе страны. Оно представляет собой груду человеческих костей и черепов. Исследование опубликовано на официальном сайте INAH.

Как показал анализ, возраст находки составляет 1500 лет, что означает, что она относится к периоду до прихода испанских завоевателей.

В гробнице нашли один полный скелет и отдельные кости других людей, включая семь черепов. Некоторые останки были специально отсортированы — так, бедренные кости и кости голеней лежали отдельно.

Археологи выяснили, что все черепа принадлежали мужчинам разного возраста, причем некоторые экземпляры имели признаки модификаций, которые были распространены в Мезоамерике (историко-культурном регионе, простирающемся примерно от центра Мексики до Гондураса и Никарагуа).

Также в гробнице нашли керамические сосуды и статуэтки, которые помогли ученым связать захоронения с конкретным временным периодом.

По мнению исследователей, конструкция из костей была построена ради особого обряда, который проводили при основании нового поселения.

Ранее археологи нашли более 20 скелетов воинов бронзового века в полном вооружении.

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