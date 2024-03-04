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Употребление мяса с антибиотиками может привести к трудноизлечимым инфекциям, заявили в РАН

Институт РАН: антибиотики в мясе могут приводить к тяжелым заболеваниям

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При длительном употреблении мяса с антибиотиками в организм человека могут попасть устойчивые к лекарствам бактерии. Об этом «Газете.Ru» рассказал член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алексей Тутельян.

«Когда антибиотики попадут в организм человека, то будет происходить селекция резистентных микроорганизмов, иными словами «тренировка» способности бактерий приспосабливаться к действию противобактериальных препаратов. В результате, когда человек заболеет, его будет сложнее лечить. Глобально же все это может привести к тому, что самые банальные инфекции могут стать трудноизлечимыми», — объяснил Тутельян.

В краткосрочной перспективе угрозы для здоровья человека нет, так как антибиотики в мясе содержатся в очень низких концентрациях. Организм без усилий утилизирует попавшие в него вещества.

«Животным даются дозы лекарств, в десятки раз меньше лечебных, — часто их добавляют в корма для профилактики», — добавил эксперт.

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