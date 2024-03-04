Ночная потливость может быть признаком рака, рассказала врач

Рак крови может проявляться ночной потливостью, утомляемостью, потерей веса. Об этих и других признаках гематолог Дубинина рассказала «Вечерней Москве».

Симптомами рака крови могут быть: необъяснимое и неконтролируемое снижение веса на 10% и более за шесть месяцев; необъяснимое повышение температуры тела до 38 градусов и выше без признаков инфекции; профузная (обильная) ночная потливость, которая заставляет просыпаться, менять одежду и постельное белье. Также могут наблюдаться слабость, усталость, неконтролируемый зуд или частые инфекции.

«У некоторых пациентов заболевание может дебютировать с тромбозов глубоких вен или легочных артерий, проявляться увеличением лимфатических узлов и их ростом. Также симптоматика может быть связана с пораженным органом или увеличением его в размерах», — объяснила врач.

Часто рак крови выявляют случайно при анализе крови, потому что у пациента может не быть симптомов, подчеркнула врач.

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