проект

>

Ночная потливость может быть признаком рака, рассказала врач

Гематолог Дубинина: сильная ночная потливость может указывать на рак крови

close
100%
Freepik.com

Рак крови может проявляться ночной потливостью, утомляемостью, потерей веса. Об этих и других признаках гематолог Дубинина рассказала «Вечерней Москве».

Симптомами рака крови могут быть: необъяснимое и неконтролируемое снижение веса на 10% и более за шесть месяцев; необъяснимое повышение температуры тела до 38 градусов и выше без признаков инфекции; профузная (обильная) ночная потливость, которая заставляет просыпаться, менять одежду и постельное белье. Также могут наблюдаться слабость, усталость, неконтролируемый зуд или частые инфекции.

«У некоторых пациентов заболевание может дебютировать с тромбозов глубоких вен или легочных артерий, проявляться увеличением лимфатических узлов и их ростом. Также симптоматика может быть связана с пораженным органом или увеличением его в размерах», — объяснила врач.

Часто рак крови выявляют случайно при анализе крови, потому что у пациента может не быть симптомов, подчеркнула врач.

До этого эндоскопист Нилус рассказала, что предраковые полипы желудка и кишечника могут никак не проявляться, поэтому необходимо периодически посещать врача и не бояться эндоскопии.

Ранее кардиолог рассказала, в каком случае высокое давление вызывает головную боль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами