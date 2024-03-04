проект

>

Врач рассказал, как приготовить полезный бутерброд

Гастроэнтеролог Вялов: полезный бутерброд включает зелень, овощи и белок

close
100%
Depositphotos

Идеальный бутерброд должен содержать зелень, овощи и белок, а для разнообразия можно добавить фрукты. Об этом кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов рассказал в своем телеграм-канале.

Примером идеальной начинки бутерброда могут быть авокадо, помидоры и куриное филе. Это мясо богато белком, помидоры — антиоксидантами, а авокадо способствует снижению уровня холестерина. Еще один вариант — тунец, манго и авокадо. Манго содержит антиоксиданты, а тунец — Омега-3 жирные кислоты, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Самыми вредными бутербродами врач назвал те, которые содержат много жиров и углеводов, например, с сыром, колбасой, майонезом.

Ранее врач развеяла миф о вредности шаурмы. И она, и бургеры, и пицца могут быть частью сбалансированного рациона. Главное — использовать нежирное мясо и больше овощей, а также избегать пережаренных продуктов.

Ранее врачи рассказали, как спланировать свой рацион по принципу гарвардской тарелки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами