Врач рассказал, как приготовить полезный бутерброд

Идеальный бутерброд должен содержать зелень, овощи и белок, а для разнообразия можно добавить фрукты. Об этом кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов рассказал в своем телеграм-канале.

Примером идеальной начинки бутерброда могут быть авокадо, помидоры и куриное филе. Это мясо богато белком, помидоры — антиоксидантами, а авокадо способствует снижению уровня холестерина. Еще один вариант — тунец, манго и авокадо. Манго содержит антиоксиданты, а тунец — Омега-3 жирные кислоты, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Самыми вредными бутербродами врач назвал те, которые содержат много жиров и углеводов, например, с сыром, колбасой, майонезом.

Ранее врач развеяла миф о вредности шаурмы. И она, и бургеры, и пицца могут быть частью сбалансированного рациона. Главное — использовать нежирное мясо и больше овощей, а также избегать пережаренных продуктов.

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