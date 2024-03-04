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Киноа способно снижать риск болезней сердца и сосудов, выяснили ученые

Frontiers in Nutrition: киноа снижает риск гипертонии и болезней сердца

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Global Look Press

Научный коллектив под руководством ученых из университета провинции Цзилинь в Китае обнаружил, что биоактивные соединения, содержащиеся в крупе киноа, могут благотворно воздействовать на микрофлору кишечника и способствовать здоровью сердечно-сосудистой системы. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Frontiers in Nutrition.

Исследование ученых представляет собой мета-анализ 85 более ранних научных публикаций, оценивающих биохимический состав киноа и потенциальное положительное влияние на здоровье человека. В результате анализа китайские ученые обнаружили, что сапонины (сложные безазотистые органические соединения), содержащиеся в киноа, обладают широким спектром биологически значимых функций.

Сапонины, полученные из киноа, плохо всасываются в кишечнике и обладают низкой биодоступностью, что способствует их длительному пребыванию в кишечнике. Благодаря этому сапонины могут служить пищей для полезных кишечных бактерий, тем самым способствуя улучшению состава его микрофлоры и более эффективному функционированию. Также выяснилось, что эти вещества при переваривании киноа могут улучшать метаболизм некоторых витаминов, что приводит к их лучшему усвоению.

Помимо этого, было обнаружено, что белки киноа являются естественным источником пептидов, ингибирующих ангиотензинпревращающий фермент (АПФ). Он в норме вырабатывается в эпителиальных клетках легких и выявляется в небольших количествах в кровеносных сосудах и почках. АПФ обладает способностью сужать сосуды, что вызывает повышение артериального давления. Снижение концентрации АПФ в организме оказывает дополнительное положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Ранее выяснилось, что употребление крахмалистых бобовых может снижать риск развития диабета.

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