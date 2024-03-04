проект

>

Ученые создали новый инструмент для определения генетических причин опасных заболеваний

Genome Biology: новый инструмент скрининга выявляет генетические причины рака

close
100%
Freepik

Ученые из института Велкома Сэнгера (Великобритания) в составе научного коллектива разработали новый инструмент скрининга под названием scSNV-seq, который позволяет выявить генетические изменения, связанные с болезнью Альцгеймера, сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Genome Biology.

Новый метод диагностики заболеваний основан на анализе генетических образцов человека. Он позволяет быстро оценить влияние тысяч генетических изменений в клетках, которые никогда ранее не подвергались скринингу. При этом использование scSNV-seq анализирует информацию о рисках не только в пределах одной обнаруженной мутации, а комплексно.

Отмечается, что scSNV-seq может точно классифицировать различные типы генетических изменений на три категории — доброкачественные, вызывающие дисфункцию и изменяющие функцию. Кроме того, инновационная технология облегчает изучение изменений в структуре и функционировании сложных клеток человеческого организма, таких как иммунные Т-клетки и нейроны.

Авторы исследования подчеркнули, что новый метод ускоряет идентификацию причинных генетических мутаций при аутоиммунных, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваниях. Они надеются, что использование scSNV-seq в дальнейшем поспособствует разработке новых передовых методов их лечения.

Ранее врач объяснила, кому нужен генетический тест на риск развития рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами