Волшебные таблетки от ожирения – оземпик и его аналоги – помогают не всем

Сегодня для борьбы с ожирением используют препарат для лечения больных диабетом 2-го типа — оземпик. В прошлом году популярный препарат ушел с российского рынка, но его место быстро было занято отечественными аналогами — семавиком и квинсентой. Однако они могут помочь снизить вес не всем, об этом с «Газетой.Ru» поделилась врач-эндокринолог Центральной медицинской клиники CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Наталья Таныгина.

«В серьезных сравнительных исследованиях средний результат — это минус 5 кг. Если у вас есть хорошо похудевший на нем знакомый, представьте, скольким людям препарат должен не помочь, чтобы средний результат был таким», — отметила специалист.

По словам Таныгиной, даже снижение веса на 10% достигают не все. Кроме того, у препаратов есть побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта. Это тошнота, рвота, отрыжка, диарея, запор и повышенное газообразование. Также препараты не рекомендуют при риске развития панкреатита. При этом надо учитывать, что длительность приема будет немаленькая.

«Например, тошнота имеет свойство проходить, а вот панкреатит — это уже серьезнее. Люди, пострадавшие от длительного приема — не редкость, и сбрасывать это со счетов не стоит», — считает Таныгина.

Подробнее о том, какие новые методы борьбы с ожирением существуют и чем грозит долгий прием аналогов оземпика – в материале «Газеты.Ru».

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