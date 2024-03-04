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Ученые развеяли популярный миф о витамине D

The Lancet: добавки с витамином D не повышают прочность костей у детей

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Добавки с витамином D не повышают прочность костей и не снижают риск переломов у детей с дефицитом этого вещества. К таким выводам пришли ученые из Лондонского университета королевы Марии в сотрудничестве с Гарвардской школой общественного здравоохранения. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology.

В ходе исследования ученые проинструктировали более 8 тысяч школьников в возрасте 6-13 лет, проживающих в Монголии (регионе с особенно высокой частотой переломов и широкой распространенностью дефицита витамина D), принимать добавки с витамином D в течение трех лет. Отмечается, что 95,5% испытуемых на момент начала исследования был недостаток этого вещества в организме.

По окончании периода вмешательства ученые обновили данные о состоянии здоровья некоторых испытуемых и оценили прочность их костей с помощью ультразвукового исследования. Оказалось, что прием добавок не оказал влияния как на прочность костей детей и подростков, так и на потенциальный риск переломов. При этом в ходе трехлетнего эксперимента дефицит этого вещества в организме был устранен.

Ученые предположили, что отсутствие положительного эффекта может быть обусловлено тем, что участники не принимали кальций одновременно с витамином D.

Также отмечается, что дети, у которых был обнаружен рахит во время скрининга для участия в исследовании, были исключены из участия, поскольку было бы неэтично предлагать им плацебо. Таким образом, результаты актуальны только для детей с низким уровнем витамина D, у которых не развились осложнения.

Ранее прием витамина D и избыток кальция привели к летальному исходу у мужчины.

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