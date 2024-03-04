проект

>

Ученые перечислили простые способы повышения качества и экологичности питания

Nature Food: замена говядины курицей повышает качество и экологичность питания

close
100%
Depositphotos

Ученые из университета Тулейна в США обнаружили, что замена говядины курицей и употребление растительного молока вместо коровьего улучшает качество рациона и позволяет значительно сократить выброс углекислого газа при производстве пищевых продуктов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Food.

В ходе исследования ученые проанализировали данные о рационе питания более 7700 американцев. Они выявили продукты, обладающие самым большим углеродным следом — массой углекислого газа, который выбрасывается в атмосферу при их изготовлении и транспортировке. Способность углекислого газа удерживать тепло повышает среднюю температуру поверхности Земли. Это приводит к изменению климата, засухам, пожарам и другим природным катаклизмам.

Ученые подсчитали, что переход с говяжьего мяса на мясо птицы и употребление растительного молока вместо коровьего может сократить углеродный след продуктов питания на 35%, а также повысить качество рациона на 4-10%.

Авторы исследования отметили, что принципы рационального и здорового питания во многом совпадают. В частности, курица содержит меньше насыщенных жиров и холестерина, чем говядина, а растительное молоко больше подходит взрослым людям с непереносимостью лактозы и аллергией на животный аналог.

Ранее был назван опасный недостаток веганских молочных продуктов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами