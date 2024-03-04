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Ученые выяснили, когда проявляется эффект лечебного голодания

Nature: голодание начинает благотворно влиять на организм на третьи сутки

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Научный коллектив под руководством ученых из Лондонского университета королевы Марии выяснил, что голодание улучшает работу внутренних органов только на третьи сутки. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Исследователи провели эксперимент с участием 12 здоровых добровольцев, которые в течение семи дней под наблюдением ученых не употребляли в пищу ничего, кроме воды. Ученые стремились выяснить, как голодание влияет на работу органов и систем в человеческом теле на молекулярном уровне.

Оказалось, что полный отказ от пищи начинает благотворно влиять на организм человека только на третьи сутки. Это стало ясно в результате отслеживания изменений белкового состава органов и тканей. В частности, продолжительный отказ от пищи не только позволяет избавиться от лишнего веса, но и положительно сказывается на обмене веществ и функционировании множества органов, в том числе печени и поджелудочной железы.

Кроме того, ученые выяснили, что повышение концентрации некоторых белков в организме затрагивает и головной мозг. Часть из них способствует образованию новых нейронов в гиппокампе, что связано с улучшением когнитивных способностей.

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