Стало известно, какие задачи вызывают наиболее сильную умственную усталость

Доцент кафедры психологии Техасского университета Мэтью Робисон рассказал The Conversation, что умственная усталость во многом зависит от психологических факторов. Выполнение монотонных, простых задач зачастую приводит к потере концентрации внимания.

В научном сообществе существует гипотеза о том, что умственная усталость возникает вследствие снижения запасов глюкозы в организме. Она выступает основным источником питания для мозга во время выполнения различных задач, задействующих когнитивные способности. Однако, по мнению Робисона, умственная усталость в большей степени зависит от психологических факторов.

Психолог рассказал, что снижение концентрации на определенной задаче может быть вызвано недостаточным вознаграждением или потерей возможности заниматься другими, более приятными видами деятельности. Кроме того, простота и монотонность задач в большей степени способствуют быстрому наступлению умственной усталости. Также к утомлению ведет выполнение работы, предполагающей бдительность, невозможность слабить внимание даже на короткое время.

Робисон также отметил, что наличие цели при выполнении многокомпонентной задачи позволяет усилить концентрацию. Это стало ясно в результате эксперимента с участием студентов-добровольцев. Участники, поставившие перед собой сложные цели, демонстрировали улучшенную реакцию и работоспособность по сравнению с теми, кто просто выполнял входящие задачи.

Ранее была названа неочевидная причина ухудшения внимания и памяти.