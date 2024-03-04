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Названа неочевидная причина ухудшения внимания и памяти

ААN: апноэ во сне может негативно влиять на внимание и память

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Ученые из Бостонского медицинского центра обнаружили, что апноэ (периодические остановки дыхания у спящего человека) может стать причиной ухудшения внимания и памяти вследствие снижения качества ночного отдыха. Результаты исследования опубликованы на сайте American Academy of Neurology (ААN).

В исследовании приняли участие 4257 человек. Участники заполнили анкету, ответив на вопросы о качестве сна, а также о наличии проблем с памятью и мышлением. В частности, добровольцев попросили рассказать, испытывают ли они трудности и запоминанием, замешательство, снижение концентрации внимание или проблемы с принятием решений.

Среди общего числа участников 1079 сообщили о симптомах апноэ во сне. Из них 357 человек (или 33%) сообщили о проблемах с памятью или мышлением. В группе людей без апноэ 628 человек (или 20% от общего числа) рассказали о том, что испытывают схожие трудности.

После корректировки на другие факторы, потенциально влияющие на когнитивные способности, такие как возраст, расовая принадлежность, пол и образование, исследователи обнаружили, что люди, сообщившие о симптомах апноэ во сне, примерно на 50% чаще испытывали снижение результативности памяти и проблемы с вниманием.

Исследователи предположили, что частые ночные пробуждения вследствие остановок дыхания (апноэ) снижают качество сна. Недостаток ночного отдыха или его прерывистость, в свою очередь, негативно влияет на когнитивные навыки.

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