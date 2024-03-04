Стало известно, чем опасно ожирение на поздних сроках беременности

Ученые из Королевского университета в Канаде обнаружили, что ожирение является фактором риска мертворождения, при этом его вероятность возрастает на более поздних сроках. Результаты исследования опубликованы в CMAJ (Canadian Medical Association Journal).

В ходе исследования ученые проанализировали записи о 681178 родах, проходивших в Канаде (Онтарио) в период с 2012 по 2018 год. После корректировки на некоторые факторы риска мертворождения, такие как диабет и высокое кровяное давление, исследователи обнаружили, что у женщин с ожирением первой степени (ИМТ, индекс массы тела 30-34,9) риск мертворождения на 39 неделе беременности вдвое выше по сравнению с теми, у кого нормальный ИМТ (18,5–24,9).

ИМТ (индекс массы тела) — это величина, представляющая собой отношение массы тела к росту человека и измеряющаяся в килограммах на метр в квадрате.

У беременных с ожирением второй и третьей степени (показатель ИМТ 35-39,9 и выше 40 соответственно) риск мертворождения на 36 неделе был в 2-2,5 раза выше, чем у женщин с нормальным ИМТ. Также ученые выяснили, что эта вероятность еще больше возрастает (более чем в четыре раза) к 40 неделям.

Ученые надеются, что результаты их исследования поспособствуют разработке и применению индивидуального подход при дородовом консультировании пациенток с ожирением.

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