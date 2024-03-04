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Биолог рассказал о пользе фисташек для либидо

Биолог Созыкин: фисташки повышают либидо у мужчин и женщин

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Об этом доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин рассказал «Известиям».

Фисташки снижают риск ряда сердечно-сосудистых заболеваний, способствуют очищению пищеварительной трубки и усиливают тонус мышечной системы и энергетический потенциал многих клеток, отметил специалист. Взрослому достаточно 10–15 фисташек один-два раза в сутки. Беременным и кормящим женщинам, а также детям до пяти лет фисташки не рекомендованы.

«Для обоих полов при регулярном употреблении фисташковых косточек характерно повышение либидо, а у мужчин еще и потенции. Доказано экспериментально, что регулярное употребление фисташек увеличивает подвижность и активность сперматозоидов, что, соответственно, повышает возможность зачатия ребенка», — отметил Созыкин.

Не стоит покупать просроченные орешки, так как содержащиеся в них грибки могут привести к повреждению печени или легких — аспергиллезу.

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