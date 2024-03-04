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Найден способ предотвратить летальный исход у женщин с высоким риском рака груди

JAMA: МРТ-мониторинг защищает от летального исхода женщин с высоким риском рака

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МРТ-мониторинг снижает риск летального исхода от рака молочной железы у женщин с мутациями в гене BRCA1. Исследование, опубликованное в журнале JAMA Oncology, означает, что женщины с высоким наследственным риском рака груди могут избежать профилактического удаления молочных желез.

Мутации в генах BRCA1 и BRCA2 повышают риск развития рака груди и других органов, в которых эти гены участвуют в устранении повреждений ДНК или в уничтожении клеток. Ученые проанализировали данные 2488 женщин с мутациями в BRCA1 из 59 больниц в 11 странах.

Анализ показал, что при среднем наблюдении в течение 9,2 лет частота летальных исходов значительно снизилась у тех, кому назначили МРТ-мониторинг груди. Риск летального исхода у них был почти таким же, как у удаливших молочные железы в целях профилактики. Это объясняется тем, что регулярные МРТ позволили выявить рак у женщин на ранней стадии, когда шансы на выживание максимальны.

Результаты означают, что для женщин с высоким наследственным риском рака груди альтернативой удалению молочных желез может стать МРТ-мониторинг.

Ранее чебоксарские врачи удалили женщине гигантскую опухоль с зубами и волосами.

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