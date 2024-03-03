Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые предложили консервировать древнеегипетские папирусы с помощью васаби

JAS: васаби упрочнил древнеегипетский папирус и уничтожил 100% микробов на нем

close
100%
Папирус из «Книги мертвых», из погребальной камеры архитектора Кха/Global Look Press

Васаби может защитить древнеегипетские папирусы от бактерий и грибков. Это показало исследование в журнале Archaeological Science (JAS).

Сохранности бесценных древнеегипетских папирусов угрожают бактерии и грибки. Существующие способы очистки и дезинфекции иногда повреждают волокна папируса или меняют цвет иллюстраций. Физические методы (ультрафиолет или тепло) не всегда эффективны.

В новом исследовании ученые из Большого Египетского музея разработали «зеленое» решение проблемы. Они смоделировали микробиологическое загрязнение образцов папируса различными пигментами, включая красный, желтый и синий. Обработка парами васаби в течение 72 часов подавила рост микробов как в окрашенных, так и в неокрашенных образцах папируса со 100%-й эффективностью.

Примечательно, что обработка повысила прочность папирусов на разрыв на 26%, не вызывая каких-либо заметных изменений в цвете или морфологии поверхности артефактов.

Результаты исследования могут оказать влияние на методы консервации других органических артефактов.

Ранее под Лондоном нашли руины древнего города саксов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами