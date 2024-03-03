Ветеринар рассказала, как правильно наказывать кота

Важно наказывать кота во время нежелательного поведения, а не после, так как он просто не поймет, за что его наказывают. Об этом «Доктору Питеру» рассказала ветеринар Евгения Гусева.

Реакция на плохое поведение должна быть как можно более быстрой. Дело в том, что коты не могут связать наказание от хозяина со своим конкретным действием, если все случилось даже пару минут назад, а уж тем более если пройти успели часы, пояснила Гусева.

«Например, если кот царапает мебель, вы можете использовать громкий звук или распылить воду, чтобы отвлечь его от этого действия. Но важно помнить, что это должно быть сделано сразу, иначе кот просто не сможет определить, за что конкретно его наказывают», — рассказала ветеринар.

Бить питомца, кричать на него или использовать воду под высоким давлением нельзя. Это может вызвать у кота сильный стресс и заставить бояться хозяина. Лучше сосредоточиться на положительном подкреплении и награждать кота за хорошее поведение, например, когда он использует когтеточку вместо мебели.

Ранее ученые выяснили, что феромоны незнакомых самок мышей сокращают жизнь самцов.