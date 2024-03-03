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Ученые назвали способ помощи детям при неизлечимом ювенильном артрите

The Conversation: час упражнений в день ослабляет симптомы детского артрита

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Shutterstock

Британские ученые из Манчестерского университета опередили способ помощи детям, страдающим от ювенильного идиопатического артрита (ЮИА). Исследование опубликовано в научном издании The Conversation.

ЮИА — хроническое воспалительное заболевание суставов неизвестного происхождения, которое возникает у детей в возрасте до 16 лет. Болезнь вызывает боль в суставах и воспаление в руках, коленях, лодыжках, локтях и запястьях. Ювенильный идиопатический артрит считается наиболее распространенной формой артрита у детей.

ЮИА встречается примерно у одного ребенка из 1000. Против болезни нет эффективного лечения, терапия обычно сводится к назначению препаратов, снимающих боль и отек суставов.

Ученые пришли к выводу, что единственным эффективным способом борьбы с ювенильным артритом у детей остается физическая активность. Регулярные упражнения помогают укрепить кости, нарастить мышечную массу и улучшить общее самочувствие.

Эксперты предлагают детям с ЮИА тренироваться по 60 минут в день, однако нагрузка должна отвечать состоянию юных пациентов.

Как показали исследования, физическая активность способна не только подавить симптомы, но помочь молодым людям полностью преодолеть связанные с болезнью ограничения и даже сделать карьеру в профессиональном спорте.

Ранее ученые выяснили, что синусит может повышать риск развития ревматических заболеваний.

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