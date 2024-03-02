Врач рассказал, как избежать главной опасности соленой красной рыбы

Соленая красная рыба содержит много питательных веществ, но лучше солить ее самостоятельно, чтобы уменьшить вред для сосудов, а также избежать отеков. Об этом aif.ru рассказал Рустем Садыков, кандидат медицинских наук, врач-диетолог и гастроэнтеролог, клинический фармаколог.

Красная рыба содержит легкоусвояемый белок, необходимый для роста мышц и строительства новых клеток. Омега-3 жирные кислоты в красной рыбе помогают снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и артрита. Однако из-за высокого содержания соли стоит есть не больше 100-150 граммов соленой рыбы.

«Если игнорировать эту рекомендацию, можно спровоцировать появление отеков. Это не опасно для здоровых людей, но тем, у кого проблемы с почками, имеются скачки давления, загущена кровь — нельзя пренебрегать советом. Иначе состояние может осложниться, даже привести к инсульту», — пишет aif.ru.

Чтобы проконтролировать количество соли в рыбе, ее можно солить самостоятельно. Слабосоленая рыба может храниться при температуре от 0 до +4 °C два-три дня, среднесоленая — семь-десять дней.

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