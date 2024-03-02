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Врач рассказал, при какой одышке нужно обратиться в больницу

Врач Пурясев: одышка в покое может потребовать госпитализации

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При появлении одышки (ощущения нехватки воздуха) следует обратиться к врачу: она может быть признаком опасной для жизни аневризмы, болезней сердца или легких. Об этом врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Александр Пурясев рассказал в программе «Доктор 24».

«При аневризме сосудистая стенка истончается и набухает. Такое состояние опасно для жизни, потому что сосуд может лопнуть в любой момент, спровоцировать кровоизлияние в мозг, что приведет к летальному исходу», — предупредил Пурясев.

Аневризму можно выявить с помощью МРТ головного мозга, добавил врач.

Причиной одышки могут быть легочные заболевания, включая бронхиальную астму или пневмонию. Одышка после незначительной физической нагрузки может указывать на артериальную гипертонию.

Любая одышка требует обращения к врачу, но если она появляется не после физической нагрузки или волнения, а в покое, когда человек сидит или лежит, то может потребоваться госпитализация.

Ранее врач рассказал, что резкое повышение кровяного давления может привести к ощущению паралича.

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