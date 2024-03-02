Реабилитолог назвал лучшее средство для укрепления костей

Передовые научные школы во всем мире рекомендуют начинать лечение остеопороза с физических нагрузок. Об этом aif.ru рассказал врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники Александр Шишонин.

«В наших костях сидят стволовые клетки, которые называются остеобласты. Когда они чувствуют, что идет физическая нагрузка на кость, то начинают делиться. Образуются новые, молодые остеоциты, то есть клетки кости. И за счет этого кость крепнет. А вовсе не за счет кальция, как многие думают. Плюс физическая нагрузка способствует усилению кровообращения, что тоже помогает образованию новых клеток. Дело в том, что, когда остеобласты начинают делиться внутри костей, им нужно много питательных веществ. Они приходят вместе с кровотоком. А если вы просто гормоны подкололи, остеобласты делиться все равно не будут, потому что есть-то нечего», — объяснил врач.

Каждый день человек должен выполнять комплекс упражнений для ног и шеи. Врач считает, что человеку и в 30, и в 90 лет нужны 200 приседаний в день. Начинать стоит с пяти приседаний в день, — за полгода их число вырастет до 200. Но важно делать их правильно, соблюдая технику. В начале тренировок можно использовать стену для опоры. Также важно тренировать равновесие, один из способов улучшить его — ежедневная шейная гимнастика.

«Переломы случаются обычно во время падений, когда человек не может удержать равновесие», — пояснил реабилитолог.

Ранее врач назвала вредные для пожилых продукты.