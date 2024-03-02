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Врач рассказала, кому навредит утренняя зарядка

Терапевт Алиева: в качестве утренней зарядки лучше выбрать йогу

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Физическая нагрузка по утрам опасна людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или их высоким риском, патологиями суставов и другими состояниями. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Севинч Алиева.

«Также стоит воздержаться от зарядки тем, у кого есть злокачественные новообразования и даже обычная простуда. В этих случаях утренняя разминка может лишь ухудшить состояние здоровья», — пояснила Алиева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Здоровым людям можно делать простые упражнения (например, йогу) по утрам, но не сразу после пробуждения: в этом случае может закружиться голова, подскочить артериальное давление, ускориться пульс. Лучше приступать к нагрузке после первого стакана воды и сбалансированного завтрака, а также проветривания комнаты, объяснила врач.

До этого исследование показало, что йога может уменьшить интенсивность хронической боли в спине в два раза за четыре недели, а также улучшить подвижность поясницы.

Ранее врач рассказала, кому не следует есть каши на завтрак.

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