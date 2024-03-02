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Кардиолог рассказала, в каком случае высокое давление вызывает головную боль

Кардиолог Подгородетская: головная боль возникает лишь при скачке давления

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Головная боль может появиться при резком повышении кровяного давления, но чаще всего она представляет самостоятельное заболевание. Об этом «Газете.Ru» рассказала кардиолог клиники Docmed Наталья Подгородетская.

«Высокое давление не болит. Из-за этого большинство людей не своевременно обращаются к врачу при гипертонии. Головная боль может появляться при резком, внезапном повышении артериального давления до высоких цифр. Чаще всего головная боль — это самостоятельное заболевание. По данным статистики, более 70% людей в некоторых группах населения страдают от головной боли напряжения, 7% — от головной боли, вызванной чрезмерным использованием лекарственных средств; более 20% — от мигрени», — объяснила врач.

Несмотря на бессимптомность, высокое давление проводит свою работу над поражением органов-мишеней: сердца, почек, головного мозга, глаз. Постоянно повышенное давление усложняет перекачивание крови сердцем. Чтобы компенсировать это, орган утолщается. Это приводит к нарушению сердечного ритма, повышает риск инфарктов, сердечной недостаточности и внезапного летального исхода. Также гипертония повреждает сосуды, способствуя усугублению атеросклероза и снижая их эластичность. Повышенное давление приводит к повреждению почек и может вызвать почечную недостаточность. А влияние на пенильную артерию может привести к проблемам с эрекцией. Женщины с гипертонией могут страдать от недостатка смазки и снижения либидо.

«При постоянном высоком давлении самый большой сосуд, — аорта, — испытывает огромную нагрузку и начинает расширяться в отдельных местах, образуя аневризму. Если происходит разрыв аневризмы, велик риск фатального кровотечения и летального исхода», — предупредила Подгородетская.

Гипертония влияет и на мозг, повышая риск транзиторной ишемической атаки (кратковременного блокирования кровоснабжения части мозга) или инсульта и снижает скорость умственных реакций и ухудшает память. Кроме того, она может привести к расстройствам зрения вплоть до полной его потери.

Ранее врач рассказал, что резкое повышение кровяного давления может привести к ощущению паралича.

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