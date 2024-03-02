Кардиолог рассказала, в каком случае высокое давление вызывает головную боль

Головная боль может появиться при резком повышении кровяного давления, но чаще всего она представляет самостоятельное заболевание. Об этом «Газете.Ru» рассказала кардиолог клиники Docmed Наталья Подгородетская.

«Высокое давление не болит. Из-за этого большинство людей не своевременно обращаются к врачу при гипертонии. Головная боль может появляться при резком, внезапном повышении артериального давления до высоких цифр. Чаще всего головная боль — это самостоятельное заболевание. По данным статистики, более 70% людей в некоторых группах населения страдают от головной боли напряжения, 7% — от головной боли, вызванной чрезмерным использованием лекарственных средств; более 20% — от мигрени», — объяснила врач.

Несмотря на бессимптомность, высокое давление проводит свою работу над поражением органов-мишеней: сердца, почек, головного мозга, глаз. Постоянно повышенное давление усложняет перекачивание крови сердцем. Чтобы компенсировать это, орган утолщается. Это приводит к нарушению сердечного ритма, повышает риск инфарктов, сердечной недостаточности и внезапного летального исхода. Также гипертония повреждает сосуды, способствуя усугублению атеросклероза и снижая их эластичность. Повышенное давление приводит к повреждению почек и может вызвать почечную недостаточность. А влияние на пенильную артерию может привести к проблемам с эрекцией. Женщины с гипертонией могут страдать от недостатка смазки и снижения либидо.

«При постоянном высоком давлении самый большой сосуд, — аорта, — испытывает огромную нагрузку и начинает расширяться в отдельных местах, образуя аневризму. Если происходит разрыв аневризмы, велик риск фатального кровотечения и летального исхода», — предупредила Подгородетская.

Гипертония влияет и на мозг, повышая риск транзиторной ишемической атаки (кратковременного блокирования кровоснабжения части мозга) или инсульта и снижает скорость умственных реакций и ухудшает память. Кроме того, она может привести к расстройствам зрения вплоть до полной его потери.

Ранее врач рассказал, что резкое повышение кровяного давления может привести к ощущению паралича.