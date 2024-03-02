Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Под Лондоном случайно нашли руины древнего города

UCL: под центром столицы Великобритании обнаружили поселение саксов Лунденвик

close
100%
Depositphotos

В Великобритании рабочие наткнулись на руины древнего саксонского города Лунденвика во время прокладки тоннелей под Национальной галереей Лондона. Поселение существовало в VII веке нашей эры. Об этом сообщается на официальном сайте Университетского колледжа Лондона.

В ходе раскопок археологи обнаружили множество следов человеческой деятельности, включая очаг, столбы, колья, рвы и насыпи. Радиоуглеродное датирование показало, что возраст находок датируется между 659 и 774 годами.

Над саксонским культурным слоем также были найдены стены, построенные в XVII-XVIII веках.

До Лунденвика на этом месте находился обнесенный стеной римский город Лондиниум. В V веке его забросили, однако в последующие столетия саксы основали здесь новое поселение с торговой площадью и набережной.

«Обнаруженные нами доказательства позволяют предположить, что городской центр Лунденвика простирается дальше на запад, чем первоначально предполагалось», — отметил археолог Стивен Уайт, руководивший раскопками.

Ранее археологи нашли у Багамских островов затонувшую флотилию работорговцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами