Ученые нашли новый способ лечения болезни Альцгеймера с помощью очистки мозга

Американские ученые из Массачусетского технологического института предложили новый способ борьбы с болезней Альцгеймера с помощью стимуляции на определенной частоте. Это активирует глимфатическую систему — важнейший канал выведения отходов из органа. Исследование опубликованное в научном журнале Nature.

Болезнь Альцгеймера представляет собой одну из самых сложных проблем в области нейродегенеративных заболеваний. Это прогрессирующее расстройство, характеризующееся ухудшением памяти и когнитивных функций, оказывающее сильное влияние на жизнь пациентов и их семей.

В основе патологии Альцгеймера лежат два ключевых элемента: бета-амилоидные бляшки и тау-клубки. Бета-амилоид — это белок, который может накапливаться в промежутках между нервными клетками, образуя бляшки, которые, как полагают, нарушают функцию клеток. Тау — белок, который стабилизирует микротрубочки в нейронах, но при болезни Альцгеймера тау-белки становятся аномальными и образуют клубки внутри клеток, что приводит к дальнейшей дисфункции нейронов.

Многообещающим подходом в лечении Альцгеймера стала сенсорная стимуляция гамма-частотой 40 Гц.

Исследователи обратили свое внимание на глимфатическую систему — недавно обнаруженную сеть, которая способствует удалению отходов из мозга параллельно лимфатической системе в остальной части тела.

Они предположили, что глимфатическая система может играть ключевую роль в наблюдаемом снижении уровня амилоида после гамма-стимуляции. В ходе экспериментов они измерили поток спинномозговой жидкости (СМЖ) в тканях мозга мышей, подвергнутых стимуляции частотой 40 Гц, сравнив эти измерения с измерениями у необработанных контрольных мышей.

Результаты показали, что у получавших гамма-облучение грызунов наблюдалось значительное увеличение потока СМЖ через ткань мозга, что позволяет предположить активное участие глимфатической системы в очистке от амилоидных белков.

Ранее ученые назвали симптом, предупреждающий о приближении болезни Альцгеймера.