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Опасное психическое расстройство оказалось способно повысить риск болезней сердца

JAHA: шизофрения может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний

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Ученые из Токийского университета обнаружили, что шизофрения может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. Особенно явно эта взаимосвязь прослеживается в отношении женщин. Результаты опубликованы в Journal of the American Heart Association (JAHA).

В рамках исследования ученые провели ретроспективный анализ состояния здоровья 4124508 человек в возрасте от 18 до 75 лет для выявления потенциальной связи между шизофренией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Исследователи стремились выяснить, может ли это психическое расстройство повысить риск инфаркта миокарда, стенокардии, инсульта, сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий и тромбоэмболии легочной артерии.

Отмечается, что в исследовании были использованы данные как людей с шизофренией, так и здоровых добровольцев. После сбора информации о их физическом здоровье ученые приступили к этапу наблюдения за участниками, которое в среднем длилось 1288 дней (± 1001 день). За это время было зафиксировано 182158 сердечно-сосудистых событий.

Ученые выяснили, что шизофрения тесно коррелировала с повышенным риском развития сложных сердечно-сосудистых заболеваний, причем такая взаимосвязь была более явной в отношении женщин. Авторы исследования подчеркнули, что такие результаты свидетельствуют о необходимости уделения более пристального внимания здоровью пациентов с шизофренией при посещении ими врачей-кардиологов.

Ранее в Сколково создали метод диагностики психических расстройств по анализу крови.

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