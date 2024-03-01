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Ученые раскрыли 140-летнюю тайну размножения гигантских антарктических пауков

Ecology: антарктические пауки прикрепляют тысячи яиц к морскому дну

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University of Hawaiʻi/R. Robbins

Американские ученые из Гавайского университета (HU) разгадали 140-летнюю загадку о том, как гигантские антарктические морские пауки заботятся о своих яйцах. Исследование опубликовано в научном журнале Ecology.

Морские пауки — морские членистоногие, обитающие в океанах по всему миру. Многие из них достигают всего двух сантиметров в длину, но их антарктические сородичи вырастают до 51 сантиметра. Это явление известно как полярный гигантизм.

Почти все виды морских пауков носят яйца на себе до вылупления потомства, однако антарктические пауки этого не делают. До недавнего времени биологи не знали, где существа хранят свои личинки.

Чтобы определить, как антарктические морские пауки заботятся о своих яйцах, дайверы погрузились в ледяные воды пролива Мак-Мердо в Антарктиде и вручную отобрали особей, которых затем переместили в лабораторию.

Как показали наблюдения, гигантские пауки прячут личинки под камни, после чего те быстро покрываются водорослями, что позволяет спрятать их от хищников.

Ранее ученые открыли новые виды пауков-пиратов на островах в южной Атлантике.

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