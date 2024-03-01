Ученые обнаружили важный психологический фактор прокрастинации

Американские психологи из Университета штата Огайо изучили психологические процессы, связанные с прокрастинацией — склонностью избегать выполнения обременительных задач, даже если это приведет к отрицательным последствиям. Исследование опубликовано в научном журнале Personality and Individual Differences (PID).

В ходе серии тестов ученые выяснили, что ключевую роль в прокрастинации играет механизм психики, известный как «предвзятость оценки валентности». В психологии под валентностью понимается субъективная привлекательность (положительная валентность) или непривлекательность (отрицательная валентность) того или иного предмета, события или ситуации.

Оценка валентности связана с мотивацией и отвечает за способность людей адаптироваться к новым обстоятельствам, отталкиваясь от позитивных или негативных установок.

Как показали эксперименты, люди со склонностью к негативным установкам чаще откладывали важные дела на потом без особой нужды.

Ученые также выяснили, что эффект от негативных установок можно преодолеть с помощью обдумывания проблемы. Таким образом люди находят доводы, побуждающие их выполнить задачу в срок.

Исследователи обнаружили, что упор на отрицательное отношение может быть полезен в некоторых случаях, например, позволяя человеку лучше подготовиться к экзамену.

Психологи отметили, что наилучший результат при решении различных проблем дает сбалансированный подход, когда люди готовы учитывать как положительные, так и отрицательные аспекты стоящей перед ними задачи.

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