Ученые нашли странный эффект у аномальной зоны в магнитном поле Земли

Китайские ученые из Института космической физики и прикладных технологий в Пекине нашли необычный эффект у Южно-Атлантической аномалии — большого региона овальной формы в магнитном поле Земли, расположенным над Южной Америкой и югом Атлантики. Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Южно-Атлантическая аномалия представляет собой участок, где магнитосфера планеты наиболее тонкая.

Как показали спутниковые наблюдения, эта зона вызывает существенные ослабления полярных сияний в Южном полушарии Земли.

По словам ведущего автора исследования Чжи-Ян Лю, ослабленные магнитные колебания аномалии, похоже, уменьшают количество энергии, которую могут передать в атмосферу солнечные частицы, но физика ослабленного полярного сияния до конца не понятна.

Между атмосферой и солнечной энергией могут существовать эффекты обратной связи, которые еще больше усложняют картину. Ученый отметил, что будущие исследования также позволят выяснить, происходит ли подобное явление на других планетах.

Ранее над Шотландией заметили редчайшее оранжевое полярное сияние.