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Стало известно, какие перекусы опасны для здоровья

BMJ: перекусы ультра-обработанными продуктами вредны для психики и сердца

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Ученые из университета Дикина в Австралии обнаружили, что употребление закусок, представляющих собой ультра-обработанные продукты (лапша быстрого приготовления, сладкие батончики), может увеличивать риск развития рака, болезней сердца и легких, а также психических расстройств. Результаты исследования опубликованы в BMJ (British Medical Journal).

Работа ученых представляет собой мета-анализ множества более ранних исследований различных типов на тему связи между потреблением ультра-обработанной пищи и вероятностью неблагоприятных последствий для здоровья. Анализ показал, что частое употребление чипсов, фастфуда, фабричных кондитерских изделий и блюд быстрого приготовления достоверно коррелирует с ухудшением многих характеристик здоровья.

В частности, ультра-обработанные продукты повышали риск развития и летального исхода респираторных, психических, желудочно-кишечных, сердечно-сосудистых и кардиометаболических заболеваний (в числе которых ожирение и диабет).

По словам исследователей, такие продукты обладают высокой энергетической ценностью, однако в их составе мало витаминов и других питательных веществ. Кроме того, промышленные методы обработки и упаковки такой пищи могут привести к попаданию на поверхность продуктов опасных соединений и загрязняющих веществ.

Ранее были названы продукты, вызывающие пищевую зависимость.

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