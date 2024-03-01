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Ученый назвал опасность применения интерферонов

Вирусолог Волчков: опасность интерферонов в том, что они сбивают иммунную систему

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Прием интерферонов может нарушить работу иммунной системы из-за системного воздействия на организм, об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, иммунолог Павел Волчков.

Интерфероны – общее название ряда белков со сходными свойствами, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса. В частности в функции интерферона входит координирование всей иммунной системы для противостояния вирусам, активация конкретных иммунных клеток.

Однако в природе это белки предназначены для точечного воздействия на конкретные клетки, однако когда дело касается лекарственных средств, то часто их применяют системно.

«Если вы системно вводите интерфероны, то вы вызываете общее воспаление в организме, даже в здоровых клетках. На самом деле это может сильно помешать работе иммунной системы, потому что мы ее фактически дезориентировали. Можно сравнить с самолетом, который идет на посадку, а мы ему вместо одной посадочной полосы подсветили сразу все. Иммунные клетки так же, как пилот, не будут понимать, куда же нужно садиться», — объяснил Волчков.

Подробнее о том, что такое иммуномодуляторы, какие группы подобных средств существуют, как их применяют и опасно ли их применение — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученые выяснили, что спрей для рта и носа с куркумином может защитить от гриппа и SARS-CoV-2.

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