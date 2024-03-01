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Стало известно, почему опасно хранить листовой салат вне холодильника

FМ: при комнатной температуре в салате быстро размножается кишечная палочка

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Ученые из Иллинойсского университета в США обнаружили, что листья салата ромэн, зеленого салата и шпината нужно хранить при температуре не выше четырех градусов по Цельсию, чтобы избежать стремительного размножения в них кишечной палочки. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Microbiology (FМ).

В ходе эксперимента исследователи «заразили» цельные листья зеленого салата, салата ромэн (разновидность латука), шпината и капусты бактериями Escherichia coli. Некоторые штаммы этих бактерий могут вызывать тяжелые болезни пищевого происхождения при попадании в организм человека.

Образцы листьев салата хранили при различных температурных условиях, в частности при 4°C, 20°C и 37°C. По истечении отведенного на хранение времени ученые измерили количество Escherichia coli на поверхности листьев. Оказалось, что при температуре 4°C популяция этих бактерий резко сокращается. Однако в отношении капусты были получены противоположные результаты — на ее листьях овощах кишечная палочка размножается медленнее при более высоких температурах. Хранение в холодильнике помогает ей дольше сохраняться.

Исследователи также выяснили, что капуста была в целом менее подвержена заражению кишечной палочкой по сравнению с салатом ромэн. Кроме того, ее сок (а также сок из листьев шпината) продемонстрировал антимикробные свойства.

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