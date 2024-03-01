Раннее наступление менопаузы снижает трудоспособность женщин, показало исследование

Согласно новому исследованию, проведенному в университете Оулу в Финляндии, раннее наступление менопаузы может стать причиной ухудшения трудоспособности и последующего выхода на пенсию по инвалидности у женщин в возрасте 46 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Menopause.

Отмечается, что в среднем в Финляндии менопауза у женщин наступает около 51 года. Это период, когда работа яичников замедляется, что приводит к прекращению менструации. Менопауза считается ранней, если наступает до 45 лет.

В ходе исследования с участием 2700 женщин ученые выяснили, что наступление менопаузы в более раннем возрасте коррелирует с ростом безработицы и высоким риском выхода на пенсию в связи с инвалидностью. К таким выводам исследователи пришли, проанализировав данные об отпуске гормонозаместительных препаратов из аптек и информацию об уровне безработицы из регистров Управления социального страхования Финляндии.

Опрос участниц исследования также показал, что женщины, у которых наступила менопауза к 46 годам, чаще испытывали снижение трудоспособности по сравнению с теми, у кого еще не произошло прекращение менструальных циклов. За двухлетний период наблюдения у женщин в период менопаузы в трудовых книжках было зафиксировано большее (на 9%) количество дней временной нетрудоспособности и увеличение длительности периодов безработицы (на 16%).

Также отмечается, что в течение семи лет наблюдения 5,6% женщин в период менопаузы перешли на пенсию по инвалидности, в то время как соответствующий показатель в контрольной группе (женщины, у которых менопауза еще не наступила) составил 3,3%.

Ученые предположили, что такие результаты могут быть связаны с ухудшением самочувствия женщин в менопаузе. Изменения в организме, вызванные трансформацией гормонального фона, могут сопровождаться комплексом вегетативно-сосудистых, психических и обменно-эндокринных нарушений.

Ранее были названы продукты, улучшающие самочувствие женщин в период менопаузы.