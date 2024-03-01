Уровень назначения антидепрессантов молодым женщинам резко возрос после пандемии COVID-19

Ученые из Мичиганского университета обнаружили, что после пандемии COVID-19 девушкам-подросткам и молодым женщинам до 25 лет стали на 64% чаще назначать антидепрессанты. Результаты исследования опубликованы в журнале American Academy of Pediatrics (AAP).

В ходе исследования ученые проанализировали информацию из национальной базы данных США об отпуске аптеками лекарственных препаратов от депрессии в период пандемии COVID-19 и через год после ее начала. Они обнаружили, что по завершении марта 2020 года этот показатель увеличился на 130% среди подростков женского пола в возрасте 12-17 лет и на 60% среди молодых женщин 18-25 лет.

При этом частота приема антидепрессантов молодыми мужчинами в период после окончания марта 2020 года мало изменилась, а среди подростков мужского пола — снизилась.

Ученые отметили, что, вероятнее всего, уровни тревоги и депрессии во время пандемии повысились не только у женщин. Они предположили, что подростки мужского пола и молодые мужчины зачастую пропускали медосмотры и реже обращались к врачам за помощью в связи с психическими проблемами. Также исследователи добавили, что общее увеличение отпуска антидепрессантов подросткам и молодым взрослым может быть связано не только с ухудшением психического здоровья, но и с загруженностью врачей.

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