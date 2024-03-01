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Одиночество ухудшает физическое и психическое здоровье пожилых людей, выяснили ученые

The Lancet: одиночество повышает риск деменции и старческой астении у пожилых

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Ученые из Амстердамского центра общественного здравоохранения и университета Глазго обнаружили, что одиночество может стать причиной развития депрессии, деменции и старческой астении у пожилых. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet.

Научная работа представляет собой мета-анализ предыдущих исследований на тему влияния одиночества на здоровье человека. В совокупности ученые проанализировали более 130 исследований. Результаты показали, что отсутствие регулярного общения приводит к усилению физической немощи (астении) у пожилых людей. Вероятнее всего, это связано с отсутствием необходимости применять усилия для посещения каких-либо мероприятий и встреч с друзьями и близкими.

Мышечная слабость и неспособность выдерживать физические нагрузки также может повысить риск падений у пожилых. Отмечается, что в некоторых случаях физическая хрупкость может привести к потере социальных контактов из-за снижения мобильности.

Ученые также обнаружили, что одинокие пожилые люди в большей степени подвержены риску развития деменции и депрессии. Это может быть связано с хронически повышенным уровнем воспаления в организме вследствие отсутствия даже минимальных физических нагрузок и постоянного пребывания в сидячем положении.

Исследователи объяснили, что нарушения социального, психического и физического функционирования часто наблюдаются одновременно. Однако при увеличении количества времени, проводимого в обществе или с близкими людьми, негативные последствия одиночества для здоровья могут быть частично устранены.

Ранее психологи назвали важный маркер одиночества и избегания отношений.

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