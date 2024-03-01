Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Диетологи назвали простые способы улучшения качества питания

Daily Mail: чтение этикеток на продуктах питания поможет сберечь здоровье

close
100%
Depositphotos

Дипломированные британские диетологи Роб Хобсон и Дуэйн Меллор рассказали, что для улучшения качества питания нужно обращать внимание на этикетки продуктов, готовить еду самостоятельно, сократить потребление сладких напитков и закусок, а также стараться планировать приемы пищи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Меллор отметил, что многие обработанные пищевые продукты содержат мало клетчатки, при этом количество соли, сахара, консервантов, подсластителей и жиров в их составах избыточно. Чтобы быть осведомленным о качестве употребляемых продуктов, диетолог рекомендует вчитываться в список ингредиентов на этикетке. Чем меньше в нем искусственных добавок, соли и сахара — тем полезнее продукт для здоровья.

Другим хорошим способом избежать добавок является самостоятельное приготовление пищи. Диетолог Хобсон рассказал, что некоторым людям может быть трудно освоить этот навык, однако даже приготовление нескольких простых блюд из натуральных ингредиентов может существенно улучшить качество питания. Также специалист рекомендует избегать употребления сладких напитков и закусок в качестве перекуса. Они содержат мало полезных веществ, при этом обладая высокой калорийностью.

Еще одним важным шагом по улучшению качества питания выступает планирование рациона. Ношение готовых блюд с собой снизит вероятность перекусывания «на ходу» и позволит избежать чувства голода. Меллор рекомендует использоваться для этой цели полуфабрикаты. Планирование питания также может быть отличным инструментом контроля количества употребляемых соли и сахара, которые часто в избытке добавляются в готовые блюда из предприятий общественного питания.

Ранее врач развеяла миф о вреде хлеба и назвала самый полезный.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами